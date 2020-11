VOUS TEMOIGNEZ « 20 Minutes » sollicite ses internautes pour établir une sélection des bâtiments les plus laids de la ville en vue d’un prochain article

Le vieux port à Marseille. (Illustration) — P.Magnien / 20 Minutes

C’est pas la capitale, c’est Marseille bébé ! Les vrais le savent, Marseille est la plus belle ville du monde. L'architecture ​de la deuxième ville de France fait le ravissement des touristes qui, chaque année, viennent déambuler en nombre dans les rues de la cité phocéenne. Mais entre deux merveilles qu’on trouve seulement ici, et qui font le bonheur des amateurs d'Instagram, certains bâtiments, qu’ils soient anciens ou construits plus récemment, ne font pas l’unanimité.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quels sont, selon vous les édifices qui méritent de figurer dans le classement des bâtiments les plus laids de Marseille ? Vous pouvez répondre juste en dessous :