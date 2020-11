Dans une unité Covid de la Timone à Marseille. — PHILIPPE MAGONI/SIPA

L’ARS Paca vient de mettre une centaine d’étudiants infirmiers à la disposition des établissements de l’AP-HM.

Parmi eux, ils sont une trentaine à suivre la formation pour devenir infirmiers et infirmières anesthésistes. Ils dénoncent une situation qui « va dégrader leur diplôme et mettre en danger les patients ».

Ils s’appellent déjà la « promo Covid ». Dès la fin septembre, l’AP-HM annonçait dans un communiqué pouvoir prochainement s’appuyer sur ces élèves infirmiers et infirmières anesthésistes, actuellement en formation et déjà diplômés « simples » infirmiers ou infirmières, en reconnaissant la difficulté à trouver des soignants malgré les campagnes de recrutement. C’est désormais chose faite pour Roxane*, qui après avoir été réquisitionnée pour la première vague, rempile ces jours-ci à l’hôpital Nord de Marseille. Sauf que cette fois, la pilule ne passe pas.

« Pas un seul de nous n’a été volontaire », raconte la jeune femme. En bloc, la trentaine d’étudiants de cette spécialité très difficile – « on endort les gens, pendant les opérations on a la mainmise sur la vie du patient, on est les pilotes de l’avion », rappelle Roxane – a refusé de répondre favorablement à l’appel, jusqu’à n’avoir plus le choix. L’ARS vient de décider de leur « mise à disposition » auprès des établissements de l’AP-HM. « Avant cela, on a même été convoqués, avec un discours super-culpabilisant, sur le thème que des patients mourraient sinon à cause de nous, ou que dans une autre ville, des étudiants avaient tenu à eux seuls un service de réanimation durant la première vague. »

« On se sent manipulés »

« Les réas ne vont pas bien depuis des années, là on a l’impression de devoir combler un manque, on n’est pas des saintes ! », lance Louise*. « On n’est qu’un symptôme de la gestion catastrophique de l’hôpital, enchaîne Roxane. Mon sentiment est qu’ils récupèrent les étudiants pour pouvoir donner les congés annuels aux agents. » Mathilde* enfonce encore un peu plus le clou : « On comprend très bien la crise sanitaire, mais là tout nous est imposé, on se sent manipulés. On demande de la transparence, on essaie de faire entendre que notre formation est très dégradée. »

Car la colère n’est même plus d’avoir souvent dû se battre pour un peu de reconnaissance, pour toucher même partiellement la prime aux soignants du Covid-19. Elle est ailleurs. Dans la défense d’une formation sélective de deux ans, qui coûte près de 8.000 euros l’année, que certains autofinancent, et in fine dans la crainte de mettre en danger les patients présents et futurs. « Les deux tiers de notre formation se font sur le terrain, très majoritairement en stage dans les blocs opératoires des hôpitaux », alerte ainsi l’association nationale des étudiants infirmiers anesthésistes (ANEIA).

« Ils se tirent une balle dans le pied »

Avec cette nouvelle vague du Covid-19, « j’ai de nouveau deux mois de stage en anesthésie qui sautent », s’inquiète Roxane. Cette fois-ci mieux équipée en masques et blouses, elle découvre un nouveau contexte : « L’ambiance est toute autre dans l’unité, avec des patients qui ne sont plus traités à l’hydroxychloroquine, et qui restent donc très contagieux, des patients par ailleurs souvent éveillés, qui ont peur, la philosophie étant d’intuber le moins possible. » Sans oublier, pour certains étudiants, la découverte de l’univers de la réanimation. « Quand on n’a jamais touché un respirateur réa, ça met en danger les patients », relate Roxane.

« Ils se tirent une balle dans le pied, se désole aussi Louise. On est bien formés quand on a des stages qui varient, on est leur avenir. En termes de connaissances, on risque d’être très pauvres, pas sûr qu’on soit de bons professionnels en sortant. Quand je suis retournée après la première vague en stage, je n’arrivais plus à faire certains gestes. » Sans compter qu’en parallèle de leurs stages ou CDD avec l’AP-HM, selon les cas, il faut trouver du temps pour rédiger un mémoire, suivre des cours à distance, l’école restant ouverte et la date du diplôme inchangée.

« Nous avons besoin d’elles »

« Nous entendons l’inquiétude, elle est légitime, on va tout faire pour les accompagner dans un parcours qui sera valorisé, et qui passera à la fois par le bloc opératoire et la réa pour valider les compétences », tente de rassurer Karen Inthavong, directrice des soins et coordinatrice générale des soins à l’APHM. On sera très attentif à l’acquisition des compétences. » Et d’ajouter : « On ne fait pas comme à Paris, on prend soin de nos personnels, on maintient les vacances, on met en place un vrai accompagnement, y compris pour les étudiants. On va devoir rouvrir massivement des lits, nous avons besoin d’elles pour nous permettre d’armer les réas Covid. »

Reste comme un goût amer à cette « promo Covid » qui va, chez notamment Roxane, Louise et Mathilde, jusqu’à interroger l’envie d’hôpital public : « J’ai l’impression d’être une carte à jouer », « on n’est pas considérées, je suis en train de me demander pourquoi je fais ce métier », « on sait toujours nous trouver quand on a besoin, jamais l’inverse quand il s’agit de donner plus de moyens à l’hôpital ». Toutes spécialités confondues, l’AP-HM va pouvoir compter sur une centaine d’élèves infirmiers pour aborder les semaines à venir.

*Les prénoms ont été changés