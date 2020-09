Les immeubles évacués rue de la butte, et le métro Jules Guesde fermé — R. Khayat

Plus d’un an de fermeture. La régie des transports métropolitains (RTM) de Marseille annonce la réouverture de la station de métro Jules Guesde à partir de lundi. Après plus d’un an de fermeture, « les travaux de déconstruction d’immeubles situés à proximité » sont désormais terminés. Ces immeubles menaçaient de s’effondrer selon la mairie de Marseille.

« Toutes les stations de la ligne 2 du métro seront donc à nouveau desservies à compter de lundi », fait savoir la RTM qui présente ses excuses aux clients gênés par cette « longue » fermeture.