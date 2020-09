Un enfant dans un cour d'école à Marseille — Daniel Cole/AP/SIPA

Michèle Rubirola et la nouvelle majorité de gauche à la tête de Marseille vivaient ce mardi leur première rentrée des classes.

La nouvelle municipalité tient à démontrer qu’elle veut prendre le problème des écoles délabrées à bras-le-corps

Pour l’heure toutefois, de menus travaux ont été réalisés durant l’été, et les parents d’élèves en demandent plus.

Jamais, on imagine, vous ne vous êtes dit qu’enlever des feuilles dans la gouttière d’une cour de récréation au cœur de l’été pouvait être un acte éminemment politique. A Marseille, c’est pourtant le cas, en cette première rentrée des classes pour la maire EELV Michèle Rubirola. Fraîchement élue après 25 ans de mandats de Jean-Claude Gaudin, la nouvelle municipalité se sait attendue au tournant sur un dossier épineux qui a fait les choux gras de la gauche lorsqu’elle était dans l’opposition : celui des écoles à Marseille. Ou, plus précisément, celui de l’état de délabrement de ces mêmes écoles, qui défraie régulièrement la chronique.

« Faire des travaux dans les écoles, ça devenait impératif, tance Séverine Gil, présidente de MPE13, une association de parents d’élèves de l’enseignement public dans les Bouches-du-Rhône. Ça doit vraiment être une priorité, il y a un gros enjeu sur tout ce qui est travaux. Et puis, c’était leur thème de campagne ! »

Récurage des gouttières

Le Printemps marseillais avait en effet multiplié les promesses pour rénover des écoles, là où Jean-Claude Gaudin était régulièrement taxé d’immobilisme en la matière, y compris par le gouvernement en 2016. Alors, dès juillet dernier, à l’issue du conseil municipal, la nouvelle majorité a voté l’octroi de 30 millions d’euros supplémentaires à destination des travaux dans les écoles.

« Dix millions d’euros ont d’ores et déjà été dépensés pendant l’été pour des travaux divers », notamment le récurage des gouttières et des chéneaux des écoles qui conduisaient « à des infiltrations par le toit et à des écoles inondées », a détaillé lors d’une conférence de presse il y a quelques jours Pierre-Marie Ganozzi, adjoint chargé du plan école​. Une annonce qui vise à marquer l’emprunte de la gauche sur ce dossier, et ainsi se détacher du piètre bilan de Jean-Claude Gaudin en la matière, mais qui apparaît un peu sommaire pour certains, quand on sait l’ampleur de la tâche et l’état de délabrement des écoles marseillais.

« Tout était urgent »

« Rénover les écoles, c’est aussi les entretenir, prévient Séverine Gil. Je ne sais pas s’ils ont pris la mesure de l’entretien à réaliser. C’est la plomberie, l’électricité, le chauffage, tous les toits qui fuient dans plein d’écoles. C’est les peintures qui ne sont plus faites depuis des années. L’entretien est énorme, la rénovation va être énorme ! »

« Quand on est arrivé, on nous a dit que tout était urgent, répond Pierre-Marie Ganozzi. Mon objectif, c’est d’abord la question de la sécurité intérieure et extérieure. Ensuite, on va lancer une deuxième phase avec la priorisation de 128 écoles considérées comme relevant de problèmes lourds, comme des problèmes d’étanchéité thermique ou de toit, un peu partout dans Marseille. »

« Des garanties, on n’en a pas, parce que, par principe, depuis des années, on ne croit que ce que ce qu’on voit, soupire Séverine Gil. Personne est en capacité aujourd’hui de donner des garanties. Même eux, chaque fois, ils nous disent que c’est une volonté mais que tout ne se fera pas en un jour. Ils se montrent très prudents… » Dans un communiqué de presse, la ville de Marseille affirme que « plus de 320 nouvelles interventions se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2020 afin de compléter les premiers travaux urgents entrepris durant l’été », avant l’adoption d’un « plan école » entièrement dédié à la rénovation des écoles marseillaises.