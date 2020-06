Sur les hauts de Luminy, à Marseille, le panorama sur la mer est imprenable — Mathilde Ceilles / 20 Minutes

La crise sanitaire liée au coronavirus devrait favoriser le tourisme en France lors des prochains week-ends et cet été.

Pour vous inspirer un peu pour vos vacances, « 20 Minutes » a choisi cinq randos à pied ou en vélo à découvrir autour de Marseille

Le temps est bon, le ciel est bleu… mais, crise du coronavirus oblige, certains ne peuvent ou ne préfèrent pas s’éloigner de Marseille. Qu’à cela ne tienne, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, objectivement plus belle région de France, les balades à vélo ou à pied ne manquent pas pour une escapade au vert, tout près de la grande bleue. Voici cinq idées de sorties à faire à Marseille et ses alentours.

Lumineux Luminy

Luminy, chez les Marseillais les plus jeunes, évoque surtout des amphis, un resto U et les TD de la fac. Ce coin à l’écart du centre-ville de Marseille, dans le neuvième arrondissement, constitue un important campus de l’université d’Aix-Marseille. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est aussi la porte d’entrée de splendides randonnées dans un écrin de verdure et de calme. Une boucle de 7 kilomètres, plutôt facile, sur les hauteurs de Luminy, au pied du massif du Puget qui culmine à 564 mètres d’altitude, offre notamment un panorama imprenable sur la mer Méditerranée, aux portes du parc national des calanques, entre deux pins d’Alep. Un parking se trouve au départ du circuit. Possibilité d’y aller en bus en descendant au terminus de la ligne 21.

A Carry, y’a pas de lézard

Vous voulez faire une balade dans un endroit dépaysant, qui longe la mer, sans pour autant vous fouler une cheville ou vous faire un sang d’encre à veiller sur vos enfants qui peinent derrière ? C’est possible ! A Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, au cœur de la Côte Bleue, le sentier du lézard qui épouse le littoral permet de se balader à l’écart et de traverser de beaux paysages sur un chemin très facile et praticable de bout en bout. Le sentier commence au bout du port de Carry, sur la droite. Très bien indiqué, il est ponctué de quelques panneaux explicatifs pour les plus curieux.

A Sanary, ça ne rigole pas

Depuis plusieurs années, le département du Var œuvre à l’aménagement d’une longue piste cyclable discontinue le long du littoral. À ce jour, 92 km sont aménagés, dont 77 en site propre, destinés exclusivement aux usagers non motorisés. Par où commencer ? A 20 Minutes, on conseille particulièrement de partir de Sanary-sur-Mer, après avoir flâné sur le marché élu plus beau marché de France en 2018. Ensuite, il suffit de suivre la piste cyclable le long des nombreuses plages jusqu’à Six Fours. L’arrêt pour une petite baignade rafraîchissante est fortement recommandé…

Les Mées à perdre la raison

Pour s’éloigner un peu du littoral et de ses nombreux touristes, direction les Alpes-de-Haute-Provence ! L’office du tourisme conseille de nombreux chemins de randonnée dans ce département à l’écart de toute agitation. Parmi les incontournables figure bien sûr le sentier de découverte des Pénitents, dits aussi rochers des Mées, du nom de cette fameuse rocheuse spectaculaire. A emprunter de toute urgence, puisque le site est en constante évolution : un des Pénitents a dû même être détruit récemment détruit à l'explosif après de fortes pluies !

Jouer son va-tout sur le Ventoux

Difficile, quand on parle de spot pour les amateurs de vélo en région Paca, de ne pas parler du Mont Ventoux. L’ascension de cette montagne vauclusienne, dont le sommet culmine à 1.910 mètres, fait partie des étapes incontournables du Tour de France. Elle est gravie chaque année par des cyclistes amateurs venus du monde entier se chauffer les mollets sur les pentes raides du Mont. Pour les moins sportifs, on rappelle que le vélo électrique est une révolution technologique qui, tel l’EPO sur certains, fait des miracles, les effets secondaires en moins.