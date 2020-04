Illustration des pompiers des Bouches-du-Rhône — Mathilde Ceilles / 20 Minutes

Le 11 mai et les jours qui suivront sont redoutés par les pompiers des Bouches-du-Rhône.

Ces derniers craignent en effet une hausse soudaine de l’activité liée au confinement.

Ils redoutent surtout un « relâchement » dans les comportements des uns des autres, qui favoriseraient notamment la propagation du virus.

Le 11 mai prochain, le déconfinement sera synonyme de soulagement pour bon nombre de Français, ravis de pouvoir pratiquer une activité physique individuelle ou de retrouver un semblant de vie sociale. Pas pour les pompiers des Bouches-du-Rhône. En première ligne depuis des mois dans la lutte contre le coronavirus, ces derniers redoutent en effet les conséquences de ce qui apparaît comme une nouvelle vie faite d’inconnus et de risques. Le déconfinement pourrait notamment engendrer une hausse brutale d’interventions, après une chute drastique de 30 % en mars dernier.

« Le déconfinement risque d’être une phase difficile et délicate pour les pompiers, redoute le lieutenant-colonel Nicolas Faure, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. Il va entraîner davantage d’activités humaines, économiques, sociales et de loisirs. Cela signifie davantage de risques auxquels il va falloir répondre. Dans le même temps, le virus est toujours présent. On sait que l’immunité collective n’est pas acquise. Il y a toujours des risques de rebond de l’épidémie. Il va falloir conjuguer l’évolution de la vie courante avec l’épidémie, voire avec l’arrivée de la saison de feux de forêt. »

Le spectre d’un « relâchement »

Très concrètement le lieutenant-colonel Faure craint « une remontée des accidents de circulation » et s’alarme de potentiels risques industriels liés au « redémarrage de certaines activités à risque », nombreuses dans les Bouches-du-Rhône. Mais, par-dessus tout, les pompiers redoutent un « relâchement de la population » qui favoriserait une propagation du virus.

Pour faire face, ces derniers s’organisent d’ores et déjà, notamment pour se protéger. Un stock de 115.000 masques est ainsi sans cesse alimenté pour être distribué aux pompiers du département, qui ne déplorent pour l’heure qu’une trentaine de cas de coronavirus dans leurs rangs. Les pompiers ont également fabriqué leur propre gel hydroalcoolique.

« Nous avons les moyens humains et matériels »

« Nous avons les moyens humains et matériels, martèle le lieutenant-colonel Faure. Nous avons préparé plusieurs scénarios, soit un retour à la normale soit une aggravation de la situation, de manière à chaque fois à ajuster les effectifs et la réponse opérationnelle. Ce n’est pas un schéma à chaque fois figé. Il va être adapté en fonction des indicateurs que nous fixons quotidiennement. »

Progressivement, alors que des hommes avaient été mis au repos pour les préserver, il s’agit désormais de retrouver le niveau de garde habituel, de l’ordre de 500 pompiers, voire de le dépasser si nécessaire. Pour cela, les pompiers espèrent s’appuyer sur la réserve de 4.500 sapeurs-pompiers volontaires… Même si un grand nombre d’entre eux sera probablement indisponible pour des raisons professionnelles liées à la reprise d’activité de l’économie.

« Mais, parallèlement, on va peut-être récupérer le public étudiant, qui n’a pas forcément d’examen à préparer, voire les lycéens », espère Jean Beccari, directeur adjoint des pompiers des Bouches-du-Rhône. « Mais pour faire face à tous ces risques liés au déconfinement, nous comptons aussi sur le bon comportement de chacun, pour que tout se passe plus ou moins bien… », souffle le lieutenant-colonel Faure.