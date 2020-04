Le parc national des Calanques, à Marseille, le 30 juin 2015. — BORIS HORVAT / POOL / AFP

Les balades dans les calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône), ce n’est pas pour demain. Interrogé par 20 Minutes, le président du parc national des calanques Didier Réault affirme n’envisager aucune réouverture avant le 1er juin, au regard du plan de déconfinement du gouvernement dévoilé ce mardi.

« Les parcs et jardins ne vont pas réouvrir avant, explique Didier Réault. Donc je n’ai pas l’intention de bouger là-dessus et d’ouvrir avant le 1er juin. » Cette décision pourrait toutefois évoluer compte tenu de « discussions en cours avec les ministères et certaines fédérations » pour y autoriser « la pratique d’activités sportives encadrées ».

Comme l’a également annoncé Edouard Philippe, les plages marseillaises, dont Didier Réault a la charge en tant qu’adjoint au maire LR, ne rouvriront pas avant le 1er juin également.