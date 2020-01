Recruter des influenceurs, c'est s'assurer d'une audience dite qualitative. (Photo d'illustration) — SIERAKOWSKI/ISOPIX/SIPA

Après Mathieu Grapeloup, auteur du blog « Marseille à la Loupe » et désormais tête de liste LREM dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille, Sarah Bourgeois, du groupe Facebook « Poubelle La Vie », rallie Martine Vassal (LR).

Pour le spécialiste de communication Philippe Moreau Chevrolet, cette quête de la « micro-audience » est nouvelle en politique et caractérise ces prochaines élections municipales.

Elle assume très bien être une « prise de guerre ». « C’est le jeu politique, comme lorsque l’adjointe à la sécurité de Marseille, Caroline Pozmentier, rallie LREM », ajoute Sarah Bourgeois. Sauf qu'en recrutant cette influenceuse, à qui l’on doit la création du groupe Facebook « Poubelle La Vie », Martine Vassal, candidate LR aux municipales de Marseille, réussit un joli coup.

« En tant que citoyenne, je n’en pouvais plus de voir l’état de saleté de la ville », raconte cette habitante du 8e arrondissement, pourtant le plus chic de Marseille. Lancé en 2017, le groupe est vite rejoint par d’autres Marseillais qui, photos à l’appui, interpellent directement les élus sur la propreté des rues. Il comptabilise aujourd’hui plus de 18.000 followers, autant dire un trésor de guerre.

« Elle veut des gens qui ne lâchent rien, ça m’a parlé.»

« Quand on est à un mois et demi des municipales, ce n’est pas, allez, 3.000 membres du groupe qui vont peut-être me suivre en tant que personne, qui va changer la donne », relativise Sarah Bourgeois, qui par ailleurs défend toujours le « caractère apolitique » de « Poubelle La Vie». Mais n’y a-t-il pas comme un paradoxe à finalement rallier Martine Vassal, responsable justement de la politique de propreté actuelle ? « Je l’ai punchlinée sur les réseaux sociaux en tant que présidente de la métropole, reconnaît Sarah Bourgeois. Malgré tout, elle est venue me chercher, en disant qu’elle voulait des gens qui ne lâchent rien, ça m’a parlé.»

«Et puis, les choses sont plus compliquées, continue cette entrepreneuse passionnée de yoga. Cela prend du temps de changer les comportements des citoyens en matière de propreté. Il faut de l’éducation, de la répression et de la tolérance zéro, ce qui relève aussi de la compétence de la mairie et du préfet. » A ses yeux donc, point de contradiction. Sarah Bourgeois ne cache pas que le choix de se porter candidate (sur les listes du 1-7) a toutefois été « difficile », avant de s’imposer comme « cohérent » : « Je veux voir si on peut changer les choses par l’action municipale », dit-elle.

«La campagne de terrain sera primordiale. »

Pour Mathieu Grapeloup, autre « prise de guerre », mais du camp LREM cette fois, l’action a tenu lieu de motivation. Lui aussi a été approché par les politiques, bien avant la campagne. Le succès de sa page Facebook « Marseille à la Loupe », lancée en novembre 2012 et suivie par plus de 33.000 personnes, l’a imposé comme influenceur local sur les sujets d’ urbanisme et de transport.

« Régulièrement, des élus proposaient de me rencontrer pour m’expliquer leurs projets et leur vision de la ville, et essayer d’adoucir ainsi mes posts », raconte-t-il. Sa « ligne édioriale», comme il dit, n'a jamais bougé d'un iota : critique, mais constructive. Pour ces municipales, il a finalement rejoint l’équipe d’Yvon Berland comme tête de liste dans les 4e et 5e arrondissements, espérant créer l'unité avec «tous les progressistes et les écologistes». Et il a mis à l’arrêt « Marseille à La Loupe ».

A-t-il conscience d’être un peu « la poule aux œufs d’or » ? « Cela fait partie de l’équation dans le sens où j’ai une page qui est très suivie, concède-t-il, mais tous mes followers ne vivent pas à Marseille ni dans mon secteur, et les Marseillais sont loin d'avoir tous un compte Twitter ou Facebook.». «Les réseaux sociaux sont en train de faire émerger des gens comme Sarah Bourgeois ou moi, mais je suis convaincu qu’il ne faut pas surestimer leur importance et leur impact sur les résultats du vote final, ajoute-il. A Marseille, la campagne de terrain sera primordiale. »

« Déplacer quelques milliers de voix, c’est colossal »

Reste que ces influenceurs témoignent, selon Philippe Moreau Chevrolet, professeur de communication à Science Po Paris et président de l’agence de communication MCBG, d’un « nouveau cap » pour ces municipales. « Dans la mode, le secteur marchand, on travaille déjà la micro-influence, explique-t-il. Plutôt qu’une star ou un grand partenariat, on va viser des gens qui ont des audiences modestes, entre 1.000 et 50.000 personnes. Car on estime que plus l’audience est qualifiée, plus elle est qualitative.»

A l’entendre, l’arrivée de ces influenceurs sur les listes de candidats aux municipales montre que « l’on n’est plus du tout dans des logiques d’étiquettes de partis. » « On a basculé vers une forme d’élection dépolitisée, et dans une logique d’influence et d’arithmétique, d’addition de chaque communauté», analyse-t-il. A ce jeu-là, 3.000 voix lui paraissent au contraire peser : « Pour une élection municipale, arriver à déplacer quelques milliers de voix, c’est colossal. » A Marseille, où Jean-Claude Gaudin a été élu aux dernières municipales avec près de 120.000 voix (sur une ville de 860.000 habitants), personne, sans doute, n'y trouvera à redire.