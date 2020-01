Un bouledogue français. (illustration) — MARY EVANS/SIPA

Il dit ne se « souvenir de rien ». Mais sa voisine, elle, n’a semble-t-il pas la mémoire qui flanche. Mercredi soir, dans le 13e arrondissement de Marseille, un homme de 51 ans a jeté du quatrième étage de son immeuble la chienne de sa voisine, nous apprend France Bleu Provence. La chienne, un bouledogue français, est morte sur le coup. L’homme en question, ivre et sous l’emprise de drogue, a été arrêté et placé en détention provisoire.

Il devait passer en comparution immédiate vendredi mais son procès a finalement été reporté au 27 janvier. Il a été décidé que ce père de famille de quatre enfants resterait en prison au moins jusqu’à son expertise psychiatrique.

Il avait débarqué dans l’appartement de sa voisine quelques minutes plus tôt, en début de soirée, armé d’une fourche. « Avec un air de diable, il a dit qu’il allait me tuer, décrit la propriétaire de la chienne au micro de la radio. Et puis il a pris mon chien, il est monté et il a tué Nala ». D’après son avocate, le suspect, déjà condamné 11 fois en trente ans, semait la terreur dans l’immeuble.