Des trottinettes éléctriques sorties du Vieux-Port en l'espace de 30 minutes environ. — Adrien Max / 20 Minutes

Depuis plusieurs semaines, des trottinettes électriques sont lancées dans la mer par des utilisateurs peu scrupuleux.

Face à cette problématique, les opérateurs tentent de réagir en participant à des nettoyages, en recrutant des médiateurs et en proposant des solutions techniques.

Les trottinettes se succèdent sur le Vieux-Port à Marseille. Elles ne sont pas garées là, à attendre le prochain utilisateur, mais plutôt recouvertes d’algues et de vase : des plongeurs viennent de les sortir du fond du Vieux-Port. Avec l’arrivée des trottinettes électriques début janvier à Marseille, elles sont de plus en plus nombreuses à atterrir au fond de l’eau.

Ce ramassage est à l’initiative de la société nautique de la Corniche, à Marseille, en partenariat avec deux opérateurs : Lime et Bird. Depuis quelques semaines, face à l’ampleur du phénomène, la société nautique a multiplié les ramassages bénévolement. Après la médiatisation du problème, les opérateurs ont souhaité réagir. Par différents biais, notamment en participant au ramassage. « On a mobilisé une équipe pour épauler les plongeurs de la SNC. On les aide à sortir les trottinettes de l’eau en leur jetant des cordes pour qu’ils les attachent, et on les sort », détaille Kenneth Schlenker, directeur général France de la société Bird. Les trottinettes sont ensuite recyclées, tout du moins ce qu’il est possible de recycler.

Plusieurs réponses

Preuve de l’importance de ce genre d’opération pour l’image de leurs sociétés, Benjamin Barnathan, directeur général France et Benelux de la société Lime, est également présent. Avec la SNC et Bird, ils ont identifié les zones qui n’avaient pas encore été dépolluées, comme celle du Vieux-Port où les trottinettes sortent parfois de l’eau deux par deux. Les deux directeurs s’accordent sur la nécessité de rendre hommage aux plongeurs de la SNC, qui le font bénévolement. Et souhaiteraient un peu plus de soutien de la part de la municipalité.

Un employé d'opérateur de trottinettes électriques aide les plongeurs de la SNC pour sortir les trottinettes de l'eau. - Adrien Max / 20 Minutes

Une autre réponse, cette fois technique, est proposée par les opérateurs avec l’impossibilité de verrouiller une trottinette aux abords des lieux où elles sont jetées : essentiellement autour du Vieux-Port, du MuCEM et de la Corniche.

Les sociétés Bird et Lime ont également recruté des « patrouilleurs » pour l’un et des « médiateurs », pour l’autre. « Leur objectif est d’aller à la rencontre de tous types de publics et de les sensibiliser sur la protection du littoral dont tous les Marseillais sont fiers. Il s’agit plus d’insouciance que de malveillance », affirme Benjamin Barnathan.

« Expliquer les conséquences »

Havva est justement l’une de ces médiatrices. Elle fait la chasse aux incivilités. « Comme on a à peu près le même âge qu’eux, la discussion est plus facile. On essaye de leur expliquer les conséquences de leurs actes, et en général ils écoutent. Après, ce n’est pas toujours facile avec certains mais on garde le sourire », explique-t-elle. Elle veille aussi à ce que des utilisateurs n’utilisent pas les trottinettes lorsqu’elles sont verrouillées, et elle va les récupérer si elle en voit trop près du rivage.

Un employé d'opérateur de trottinettes électriques aide les plongeurs de la SNC pour sortir les trottinettes de l'eau. - Adrien Max / 20 Minutes

Depuis qu’elle est en poste, elle a remarqué deux types d’incivilités. « Il y en a certains qui mettent un coup de pied dans la trottinette en passant à côté, c’est pour ça que je les ramasse. Et il y a les minots qui se jettent dans l’eau avec, par amusement, vers le MuCEM », confie-t-elle. Depuis la mise en place de ces médiateurs, « le nombre de trottinettes jetées dans la mer a fortement diminué », assure le directeur de Lime.