Des marins-pompiers de Marseille (illustration). — NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA

C’est un drame de la solitude qui s’est jouée à Marseille quand une vieille dame est décédée, seule, dans son appartement de la rue de l’Italie, dans le 6e arrondissement de la cité phocéenne, il y a au moins deux ans. Son cadavre n’a été découvert que mardi, par des ouvriers qui travaillaient sur un chantier donnant sur une fenêtre de ce logement, nous apprend France Bleu Provence.

La boîte aux lettres de la vieille dame, née en 1948, était pourtant pleine. Mais personne dans l’immeuble ne s’est alerté. Même l’odeur de putréfaction ne leur est pas parvenue. Une autopsie va être pratiquée, pour connaître la date exacte de la mort de cette habitante, qui, en au moins deux ans donc, n’a été réclamée par personne.

« On ferme les yeux »

« C’est choquant. Ces personnes n’ont plus de famille, plus de connaissances. Ils ont perdu le contact depuis plusieurs années et on les oublie. Tout le monde sait qu’il y a des gens seuls, mais on ferme les yeux », a dit Caroline, une habitante du quartier, au micro de la radio.