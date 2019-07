JUSTICE La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la ville. La plage la plus proche du centre de Marseille restera toutefois fermée, selon la mairie

People sunbathe and swim at the Catalans beach (Plage des Catalans) in Marseille, southern France, on April 17, 2018. — BERTRAND LANGLOIS/AFP

En cette période de forte chaleur, les Marseillais vont-ils pouvoir profiter de la plage la plus proche du centre-ville après 20 heures ? Depuis plusieurs années, sur arrêté municipal, la plage des Catalans est en effet inaccessible l’été au grand public passé cet horaire, pour limiter les troubles à l’ordre public. Une décision contestée par un collectif, qui a décidé de porter le dossier en justice, en attaquant l’arrêté municipal de 2016 sur cette question.

Au début de l’année, le tribunal administratif a annulé la décision de la ville de Marseille de fermer la plage des Catalans à 20 heures en période estivale. La ville a toutefois fait appel. Un appel rejeté sur le fond par la cour administrative d’appel dans un arrêt rendu ce lundi, et que 20 Minutes a pu consulter.

Contacté par 20 Minutes, l’adjoint à la mer Didier Réault n’entend pas toutefois ouvrir la plage le soir en cette période estivale. « Ils ont attaqué l’arrêté de 2016 qui portait sur la saison de 2016, explique l’élu. Il y a eu un peu de temps avant que cela soit jugé, et, chaque année, on doit prendre un nouvel arrêté. Donc pour la saison 2019, il s’agit de l’arrêté de 2019, et la plage restera fermée le soir. »