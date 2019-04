LOGEMENT Elle proteste contre la présence d'une élue chargée du logement à Marseille, six mois après le drame de la rue d'Aubagne

Alexandra Louis, le 21 juin 2017. — Thomas SAMSON / AFP

Une députée LREM de Marseille a fait faux bon à ses camarades ce vendredi au meeting de la liste portée par la majorité présidentielle pour les européennes. Elle proteste contre la présence d’une élue municipale chargée du logement, dans une ville marquée par l’effondrement mortel d’immeubles, il y a six mois, rue d’Aubagne.

J'ai décidé de ne pas me rendre à la réunion publique de la liste #Renaissance eu égard à la présence d'Arlette Fructus. LREM à Marseille, c'est toute une génération qui renouvelle la vie politique. De par son mandat et son bilan sur le logement, Mme Fructus n'en fait pas partie. — Alexandra Louis (@ALouisDeputee13) April 26, 2019

« J’ai décidé de ne pas me rendre à la réunion publique de la liste #Renaissance eu égard à la présence d’Arlette Fructus », élue municipale et métropolitaine, ancienne UDI passée chez les radicaux, a écrit sur Twitter la députée Alexandra Louis. Arlette Fructus soutient la majorité à Marseille et la métropole, dirigées par la droite (LR).

« Inaction » dans les quartiers nord

« LREM à Marseille, c’est toute une génération qui renouvelle la vie politique. De par son mandat et son bilan sur le logement, Mme Fructus n’en fait pas partie », a poursuivi la parlementaire. Elle a précisé à l’AFP protester en particulier contre l'« inaction » d’Arlette Fructus sur des dossiers d’habitat dans les quartiers nord, où elle est élue.

Elle a tenu à préciser que cela ne « remettait en cause » ni son engagement dans la campagne LREM des Européennes, ni le parti radical auquel appartient l’élue et qui s’est allié à la majorité. Le climat politique s’est tendu ces derniers mois à Marseille, après le drame de la rue d'Aubagne qui a fait huit morts et à l’approche des municipales auxquelles Jean-Claude Gaudin ne se représentera pas, après un quart de siècle à la mairie du Vieux-Port.