Illustration sur le métro et les transports en commun à Marseille — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Tous modes de transports publics confondus, Marseille compte 1.129 kilomètres de lignes selon l’Union des transports publics et ferroviaires, soit deux fois moins qu’à Lyon​, et moins qu’à Thionville et Brive-la-Gaillarde. Un retard qui n’est pas sans conséquence sur l’emploi, puisque de nombreux demandeurs d’emploi seraient contraints de refuser des offres par manque de transports.

En recherche d’emploi sur Marseille et ses environs, vous avez déjà du refuser une offre d’emploi car vous ne pouviez pas vous y rendre en transports en commun ? Le manque de transports en commun vous pénalise dans votre recherche d’emploi ? Votre entreprise est située dans une zone mal desservie par les transports en commun à Marseille et peine à recruter ?