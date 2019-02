ANTISEMITISME Le président de la région Provence Alpes Côte d’Azur et 150 personnalités signent une tribune dans laquelle ils s'indignent de la montée de l’antisémitisme en France…

Les portraits de Simone veil vandalisés par des graffitis antisémites — Michel Euler/AP/SIPA

Image de Simone Veil barrée d’une croix gammée, tag « Juden » sur la vitrine d’un restaurant parisien, arbre en mémoire d’Ilan Halimi scié… Après un week-end marqué par plusieurs actes à caractère antisémite, le président de Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier, Bernard Laporte et des personnalités de la région signent dans La Provence de ce mercredi une tribune contre « le retour de l’antisémitisme » en France.

Selon ce texte, en tant que « carrefour permanent des cultures », « Marseille ne peut rester silencieuse. » Les 150 signataires de la tribune font part de leur « indignation totale » et demandent « une réaction républicaine forte, implacable et sans merci contre toutes celles et ceux qui se rendent coupables de tels agissements. »

​

​​​​