Trafic d'armes: Vingt-deux interpellations et 81 armes saisies à Marseille et dans le Var

Un véhicule de police. Illustration. — F. Lodi / Sipa

Vingt-deux personnes ont été interpellées et 81 armes ont été saisies en début de semaine dernière, à Marseille et dans le Var, dans deux enquêtes sur des trafics d'armes, a-t-on appris de source policière, confirmant une information de La Provence.

Neuf personnes ont été écrouées dans le cadre des ces deux enquêtes. Mardi 6 novembre, 19 personnes ont été interpellées, notamment dans les quartiers Nord de Marseille et à Aubagne, et 66 armes et 34.000 euros saisis. Mercredi 7, trois personnes ont été interpellées à la Seyne-sur-Mer (Var) et 15 armes saisies dans la deuxième enquête.