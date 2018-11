Immeubles effondrés à Marseille: Un cinquième corps retrouvé sous les décombres

Un marin-pompier de Marseille et son chien recherchent la trace d'éventuels survivants. — Marins-Pompiers de Marseille

Un nouveau corps, celui d'un homme, a été retrouvé sous les décombres des immeubles effondrés à Marseille, a annoncé mercredi le procureur Xavier Tarabeux. Les recherches pour retrouver d’éventuels survivants ont continué toute la nuit de mardi à mercredi, près de 48 heures après la catastrophe dans le centre-ville de Marseille, qui a fait au moins cinq morts.

« Très, très vraisemblablement cinq personnes », ainsi que « trois visiteurs » se trouvaient dans l’un des immeubles effondrés, au numéro 65 rue d’Aubagne, a précisé mardi soir le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, alors que les chances de retrouver des survivants s’amenuisent avec le temps.

« Peu de chance que l’on puisse trouver des poches de survie »

Il y a « peu de chance que l’on puisse trouver des poches de survie », avait prévenu dès lundi soir le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, l’effondrement d’un troisième immeuble, au 67 de la rue, en fin d’après-midi lundi, ayant écrasé les gravats du matin.

Dès la catastrophe, les autorités avaient annoncé que les recherches pourraient durer plusieurs jours, les décombres qui se sont entassés ayant atteint jusqu’à 15 mètres de profondeur.

Une pelleteuse prête main forte aux secouristes pour dégager les débris les plus gros tandis que des équipes cynophiles avec des chiens spécialisés gravissent les monticules à la recherche d’indices. Mais les pluies diluviennes qui se sont abattues lundi soir et mardi matin ont ralenti la progression des secours et augmenté les risques.