Marseille: Le touriste américain disparu à Paris il y a un mois a été retrouvé

DISPARITION Le quadragénaire, qui voyageait avec sa femme et son fils, devait se rendre à Hong Kong puis en Thaïlande après leur séjour à Paris…

Avis de recherche Christopher Buluran, touriste américain disparu à Paris le 14 juillet dernier. — Page Facebook

Près de 774 kilomètres de routes séparent la capitale parisienne de la cité phocéenne. C’est pourtant bien à Marseille que Christopher Buluran a été retrouvé hier après un mois de disparition, raconte France 3 Ile-de-France. Ce touriste américain de 45 ans avait été hospitalisé à l’hôpital Georges-Pompidou après un malaise le 14 juillet dernier.

Apparemment frappé d’amnésie

Diabétique, sans papiers, sans argent et ne parlant pas français, Christopher Buluran aurait pu courir de grands dangers. C’est dans un hôpital marseillais, où il s’est spontanément présenté, qu’il a été retrouvé sain et sauf. Il semble être frappé d’amnésie. « C’est comme un mystère, on ne peut pas répondre à la question de savoir pourquoi il est parti », a expliqué Ianne Jhaye, le fils de Christopher.

Venu visiter Paris avec sa femme et son fils pour quelques jours, Christopher n’avait donné aucune nouvelle à sa sortie de l’hôpital, vers 22h. L'établissement, dont les images de vidéosurveillance montrent le quadragénaire sortir de l’établissement, a décliné toute responsabilité. Une page Facebook, Let’s find Chris in Paris, avait été créée afin de recueillir d’éventuelles informations et de lancer un appel à témoins

