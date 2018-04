Marseille: Bruit, pollution... Les nuisances de la L2 inquiètent

La rocade L2 — MickaÎl Penverne / 20 Minutes

En juillet, la crèche des Oliviers, située dans le XIIIe arrondissement fermera ses portes. Cette décision de la ville de Marseille est motivée par le principe de précaution, à cause de la pollution liée à la L2 Un événement qui fait écho à l’inquiétude de certains riverains sur les nuisances cet ouvrage, dont la livraison est annoncée pour juin prochain.

Sur le boulevard de la Station, dans le même arrondissement, certains habitants vivent dans le quartier depuis un demi-siècle. A quelques encablures de leurs appartements, derrière la voie ferrée qui fait partie de leur quotidien depuis des années, se trouve la dernière portion de la L2, flambant neuve.

Bruit et air

Pour le moment, aucun véhicule ne circule. Mais ces Marseillais craignent les risques de pollution de l’air quand la L2 sera en service. Ces riverains se trouvent en effet à la sortie d’un tunnel. Un mur a été érigé entre la L2 et la voie ferrée qui jouxte les immeubles. Mais la solution ne convainc pas les habitants. « On nous dit que la pollution va s’arrêter au mur, comme le nuage de Tchernobyl ! », s’agace Alain Arcucci, président du CIQ Canet Gare Les Arnavaux.

Le même mur, selon ces riverains, ferait même caisse de résonance à chaque train qui passe. Une nuisance sonore qui pourrait s’amplifier selon eux lors de l’ouverture de la L2. Ces riverains demandent entre autres à ce que la partie près des habitations soit recouverte. « Si on fait ça, c’est pour la santé de tous les gens du quartier », affirme Alain Arcucci.

Des mesures prises

« Les voitures émettent des particules fines, qui peuvent engendrer des problèmes cardiaques et pulmonaires, et même des atteintes sur les cerveaux des enfants selon certaines études, affirme Richard Hardouin, président du collectif anti nuisances L2. Et le bruit génère du stress. » Pour limiter cette dernière nuisance, le collectif réclame la création d’un observatoire indépendant du bruit.

« Compte tenu de la configuration de la L2 avec beaucoup de tranchées couvertes, le nombre d’habitations exposées au bruit de la L2 a été minimisé », affirme la préfecture. Quand ce n’est pas le cas, « les habitations concernées ont fait ou feront l’objet de protection individuelle en façade ». Concernant la pollution atmosphérique, la préfecture précise qu’AirPACA produit de manière périodique un « bulletin de la L2 »

