Météo: Le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orange «orages et pluies-inondations»

Illustration d'un orage. — Kiichiro Sato/SIPA

C’est somme toute logique : la pluie arrive, alors Météo France ouvre le parapluie. Les départements du Var et des Alpes-Maritimes​ ont été placés en vigilance orange aux orages et aux pluies inondations, jusqu’à ce jeudi soir.

#VigilanceOrange

Dès cette fin d'après-midi, cette nuit et demain, des pluies soutenues accompagnées d'#orages ponctuellement forts vont concerner le #Var et les Alpes maritimes. Les cumuls de pluie atteindront généralement 100 à 140 mm, localement jusqu'à 200 mm. pic.twitter.com/vsdKD1T9C4 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 11, 2018

Météo-France prévoit pour ces deux départements du Sud-Est un « épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et surtout de sa durée ».

Chutes de grêle, de neige

Mercredi soir, les pluies sur le Var et les Alpes-Maritimes vont se renforcer et devenir orageuses avec des orages ponctuellement forts, parfois accompagnés de chute de grêle et de chutes de neige au-dessus de 1.000 mètres, selon Météo France.

Une accalmie devrait survenir dans la nuit mais la situation se dégradera de nouveau jeudi matin. Toute la journée jeudi, Météo France prévoit de fortes pluies orageuses sur une grande partie de ces départements.