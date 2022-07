Rarement un jouer n'ayant évolué aucune minute depuis le début de saison n'a autant fait parler de lui. Le Brésilien Doria, arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival pour au moins cinq millions d'euros, a encore été au centre des débats en fin de semaine. Le jeudi 22 janvier d'abord, ses oreilles ont dû siffler lorsque son entraîneur Marcelo Bielsa a défendu pendant une bonne demi-heure devant la presse le fait de ne pas le titulariser contre Nice. Lors de ce match, vendredi soir, le jeune défenseur a passé de nouveau 90 minutes sur le banc.

Mais pas le temps de souffler pour Doria. Il part dès le soir-même pour Grenoble, où il doit disputer un match avec l'équipe réserve en CFA2, le samedi. Problème: il a oublié ses crampons en repartant de l'Allians Riviera de Nice, raconte le site Médiafoot Marseille. Il en achète dans un magasin de sport sur place. Lors de ce match, Doria est à l'origine de l'ouverture du score... contre son équipe en provoquant un pénalty. Au final, la réserve marseillaise perd 2-1 contre Echirolles.

Un dimanche à Isola

Alors Doria décide de décompresser en passant un dimanche au ski à Isola 2000, toujours selon Mediafoot Marseille, avec son ami Wallace, défenseur à Monaco. Les deux hommes immortalisent le moment et Doria publie le cliché sur son compte Instagram... avant de la retirer dans la soirée. Skier, avec le risque de blessure que cela comporte, et jouer au foot, cela n'est pas très compatible, et souvent interdit dans les contrats des joueurs.