Demain, un travailleur et un matériel hybrides ?

On en demande beaucoup au travailleur hybride, mais aussi à son matériel : il doit aussi être assez performant pour assurer l’intégralité des tâches qui lui seront confiées, léger et solide pour être transporté matin et soir, et surtout fiable, histoire de ne pas tomber en carafe tous les quatre matins (car le service informatique n’est plus au bout du couloir).









Pour faire preuve de la même efficacité que l’on soit au bureau ou ailleurs, c’est moins une montée en puissance qu’en compétences qui est attendue de la part du cyber-travailleur : en plus de maîtriser les outils de collaboration à distance (Slack, Teams et consort), il doit savoir paramétrer caméra et micro, protéger son travail des mails malveillants et des regards indiscrets… D’aucuns disent même qu’il a tout intérêt à se préparer à travailler dans un des mondes virtuels du métavers.