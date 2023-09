Sur scène Raphaël, Barbara Pravi, JoeyStarr, La Grande Sophie… Sur les écrans et dans les oreilles, Barbara… Lundi 18 septembre sur la scène du Grand Rex à Paris, l’Institut national de l’audiovisuel organise « Du bout des lèvres », un concert patrimonial (dont 20 Minutes est partenaire) construit autour de la Dame en noir. « Des événements où on réinterprète Barbara, il y en a eu beaucoup, explique Agnès Chauveau, directrice générale déléguée de l’INA. Mais là, nous intégrons au spectacle des archives, et cela crée des émotions particulières. »

Le concept, déjà déployé pour un hommage à Bashung en 2019, a trouvé son écho chez les artistes. « On n’a pas les budgets des très grosses productions et pourtant, tous sont partants, confirme Bertrand Maire, qui dirige le département territoires et diversification de l’institut. Barbara, par ses prises de position, a quelque chose de contemporain. Et ce format, qui amplifie le concert avec des archives et des créations numériques crée des moments atypiques. »

Diffusé sur CultureBox

Le concept semble également avoir trouvé son public. L’INA songe déjà à organiser d’autres concerts pour des artistes disparus ou vivants. « Nous avons à cœur de toucher le plus de monde possible, et le spectacle vivant nous permet de nous adresser à des personnes qui n’écoutent peut-être pas nos podcasts ou ne regardent pas nos vidéos sur Youtube », commente Agnès Chauveau.

Avec cette nouvelle production, l’INA poursuit ses explorations musicales et scéniques. En 2019 déjà, l’institut lançait un festival électro au Palais Brongniart à Paris, l’INASound. Une diversification pas forcément évidente pour une marque associée aux écrans. Pas si surprenante pour qui connaît l’histoire du Groupe de recherches musicales, ce centre d’expérimentation pionnier en matière de musique électronique, rattaché à l’INA depuis 1975. « On a commencé notre diversification par là où nous étions le plus légitimes, détaille aujourd’hui Bertrand Maire. Cela nous a permis d’ouvrir de nombreuses pistes. »

Celle du Grand Rex devrait afficher complet. Mais celles et ceux qui n’ont pas réussi à obtenir leur place pourront malgré tout se rattraper sur leur écran : le concert, capté par les caméras de France Télévisions, sera diffusé sur Culture Box puis sera disponible sur Madelen, le service de vidéo à la demande de l’INA. « Bien sûr, ce n’est pas la scène, c’est bien joli tout de même », aurait sans doute chanté Barbara.