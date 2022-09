Le Big Tour fait son festival à Etaples-sur-Mer

Une étape du tour à Etaples. Un peu tard pour le Tour de France nous direz-vous. Et vous aurez bien raison puisqu’il s’agit de la tournée de la Banque publique d’investissement (Bpifrance), pour promouvoir l’entrepreneuriat à travers l’Hexagone.

Vingt-huitième escale d’un Big Tour 2022 qui en compte 30, Etaples-sur-Mer accueillera le dimanche 18 septembre bien plus qu’une célébration de la réussite et du savoir-faire à la française. Dès 17h, le village consacré à l’innovation et à l’emploi fera également la part belle à la découverte. En s’aventurant dans l’un des 12 conteneurs installés sur place, les visiteurs pourront autant s’essayer à un escape game, réaliser une impression 3D qu’expérimenter la réalité augmentée. Les familles qui feraient le déplacement jusqu’à la place du Général de Gaulle ne repartiront pas les mains vides puisque des quiz et challenges seront proposés aux petits comme aux grands, cadeaux à la clé.





Aujourd'hui la #FrenchFab est à l'honneur sur le #BigTour au Mans. L'occasion de rassembler les industriels de la region pour un moment d'échange et de networking sous le soleil sarthois. pic.twitter.com/GGR2iabkfX — La French Fab (@LaFrenchFab) September 15, 2022