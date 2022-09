Quelle est la recette de Grenoble, reine de l'innovation ?

Pas besoin de traverser l’Atlantique pour dénicher un vivier d’entreprises high-tech, prendre la direction des Alpes suffit. « La vallée de Grésivaudan est considérée comme la “Silicon Valley française”, c’est un vrai espace d’innovation à 20 minutes en voiture de Grenoble », lance Olga Burchak, fondatrice et présidente d’Enwires, une entreprise qui développe des composites pour les batteries à base de nanofils de silicium. Alors, que ce soit dans la micro-électronique, ou encore dans les domaines de l’énergie ou de l’environnement, « des acteurs puissants se sont implantés ici, dont l’activité est en cohérence avec l’agenda politique », constate Florent Genoux, délégué innovation BPI France pour la direction régionale Grenoble Alpes.

Des secteurs porteurs qui ont permis à Grenoble de figurer à la cinquième position des villes les plus innovantes du monde, selon le magazine Forbes en 2013. La région Auvergne-Rhône-Alpes est d’ailleurs « numéro 2, derrière l’Ile-de-France, en termes de nombre de start-ups », ajoute Olga Burchak. Mais pourquoi un tel engouement pour l’Isère ? Eh bien, déjà parce que les sociétés « naissent à Grenoble et trouvent leurs racines dans le secteur alpin », explique Florent Genoux. On y trouve une « très grosse université et des laboratoires importants, précise-t-il. En tout, ce sont près de 5.000 chercheurs qui travaillent à Grenoble, et la ville figure dans le Top 5 mondial du plus grand nombre de dépôts de brevets. »





Le sport reconquiert la discipline, la seule liberté qui soit douce. La communauté #LesMeneurs en est la preuve. Innovons dans la vie sportive de nos territoires avec émotion, plaisir et l'esprit entrepreneurial. @bruleursdeloups https://t.co/hQiwOUNvjr pic.twitter.com/ow4iTOq9pL — Patrice Bégay (@patricebegay) September 3, 2022







Un maillage local efficace

La quantité certes, mais aussi la qualité, puisque « les projets sont toujours bien structurés grâce à des gens qui se connaissent et savent travailler ensemble. C’est un écosystème à taille humaine », s’exclame le délégué innovation chez BPI France. Ensuite, c’est le concentré de compétences qui incite à rester (on parle de 30.000 jobs dans la recherche). « On a gardé un lien fort avec les laboratoires de la région. Et puis, des cabinets spécialisés, qui connaissent le territoire, nous aident dans notre implantation. Il existe un vrai savoir-faire grenoblois. L’un de mes futurs gros clients est aussi basé ici (Verkor, qui fabrique des batteries de véhicules électriques) », note Olga Burchak, qui rappelle aussi que la France est « un paradis » pour les start-ups innovantes grâce notamment aux concours publics qui permettent de trouver des financements.

« Chacun joue son rôle : la région, la fac, l’incubateur… », commente Florent Genoux. La recherche publique a toujours été très puissante à Grenoble. Historiquement, c’est aussi une région industrielle avec une vraie culture entrepreneuriale dans les domaines technologiques. » Malgré tout, rien n’est joué dès le départ, tient à rappeler la présidente d’Enwires : « J’ai mis plus d’un an à trouver des locaux, et j’ai même hésité à partir m’installer en Allemagne. Quand tu expliques que tu veux faire de la production chimique les gens ne veulent pas », se souvient-elle. Fondée en 2016, sa société compte désormais deux sites : un premier à Domène pour la recherche et le développement, et un second dédié à la phase « préindustrielle » à Montbonnot-Saint-Martin (Isère). Un ancrage réussi, que l’ingénieure attribue à une part de chance, mais surtout à sa rencontre avec Jean-François Clappaz, vice-Président en charge de l’économie et du développement industriel de la communauté de communes de Grésivaudan : « C’est grâce à lui qu’on a trouvé. » Un coup de main bienvenu, à l’image des échanges, des rencontres, qui font la force du made in Grenoble. Dernier événement en date : une table ronde organisée samedi 3 septembre par Bpifrance et consacrée à l’innovation sur le territoire, en parallèle d’un match de hockey sur glace. Car le froid, comme le sport, ne sont jamais bien loin et font, bien entendu, partie intégrante de la culture locale. Au même titre que l’innovation.