Vous le sentez, l'appel des sommets? — Borchee/Getty Images

Le réseau qui repose sur la recommandation et le parrainage publie le classement des stations les plus recherchées dans sa communauté.

Les stations familiales comme La Clusaz ou Combloux sont plébiscitées.

Certaines stations réputées mais à l’offre hôtelière réduite tirent leur épingle du jeu grâce à leur offre locative.

A l’approche des vacances de février fleurissent deux espèces chéries des amateurs de curiosité : l’hellébore d’hiver et les classements de stations de ski. En la matière, tout est bon pour nous faire patienter avant de prendre la route des cimes : palmarès des stations les plus chères, les plus instagrammables ou même classement de celles où l'on a le plus de chance de se faire voler ses patinettes. On connaît désormais également le hit-parade des stations les plus demandées par les membres de GensDeConfiance.

GensDeConfiance, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est un réseau de petites annonces qui repose sur la recommandation. Pour accéder aux offres (de logement, de travail ou de vente d’objets d’occasion, notamment), il faut être parrainé par au moins trois personnes. Une façon de sécuriser les transactions et donc, dans le cas qui nous intéresse, de rassurer des propriétaires de chalet sur l’utilisation qu’on fera de leurs biens. C’est cette particularité qui rend le classement sensiblement différent des autres palmarès.

. « Nos membres partent souvent en famille au ski, explique son président, Nicolas Davoust. Ils cherchent des stations abordables, suffisamment sportives pour s’amuser sur les pistes et suffisamment familiales pour proposer des activités en dehors des pistes. » Et à ce petit jeu, le vainqueur est…

1. Saint-Gervais

Le Figaro disait d’elle il y a quelques jours qu’elle est «chic et sans chichi». La station de Saint-Gervais en Haute-Savoie remporte le classement. Connectée à Megève, elle offre une variété de pistes peu commune grâce au domaine skiable Evasion Mont-Blanc. Ses chalets luxueux font de l’œil aux nombreuses familles qui utilisent le site d’annonces. « Les propriétaires ont l’assurance de louer leur bien à

des familles respectueuses, commente Bertille Marchal, directrice marketing de GensDeConfiance, ce qui explique pourquoi certains d’entre eux ne

cherchent même pas de locataires ailleurs, sur d’autres sites. »

2. La Clusaz

Réputée depuis quelques années pour le VTT de descente en été, La Clusaz (Haute-Savoie) reste une valeur sûre de l’hiver. La station jouit d’une situation idéale entre 1100 et 2600 m d’altitude, à la jonction de cinq massifs. Terre de champions, berceau du ski de compétition français, elle sait aussi se faire plus calme et accessible pour les familles. Cette ambivalence lui vaut sa deuxième place.

3. Les Arcs

Un funiculaire 100 % électrique, des panneaux solaires qui fleurissent sur les toits des bâtiments publics, des algorithmes pour fabriquer «la juste neige»… Les Arcs, en Savoie, misent depuis plusieurs années sur le durable pour se démarquer des autres stations. Et ça marche… Ils pourraient obtenir le label Flocon Vert d'ici à la fin 2020. Elle décroche, en attendant, la troisième place de ce palmarès.

4. Combloux

« Les stations familiales, comme Combloux ou La Clusaz, sont plus demandées sur GensDeConfiance que des stations d’altitude », détaille Nicolas Davoust, le cofondateur du site. Pour séduire les touristes, la station de Haute-Savoie n’est pas à court d’arguments. Mais parfois à court de lit. Les résidences secondaires qui restent vides une grande partie de l’année et les hôtels laissés sans repreneurs ont nui à sa visibilité. L’année dernière, l’office du tourisme a décidé de contre-attaquer et les premiers résultats se font déjà sentir. Une quatrième place en guise d’encouragements…

5. Hauteluce

En plein Beaufortain, Hauteluce est un petit paradis méconnu. Le village jouit de l’une des plus belles vues de Savoie. Entre Espace Diamant et domaine des Contamines Montjoie, elle n’est pas en reste niveau ski. Mais ce sont surtout les amoureux de beaux paysages qui trouveront leur bonheur à Hauteluce. « Les vacanciers ne s’arrêtent pas à la taille du domaine skiable, commente Nicolas Davoust. Ils sont aussi attentifs à tout ce qui pourrait agrémenter leur journée une fois les pistes fermées. » S’ils aiment vivre dans une carte postale, ils seront servis à Hauteluce.