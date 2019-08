VOUS TEMOIGNEZ A la maison et dans la vie quotidienne chacun a ses petites méthodes pour moins consommer d’électricité ou de gaz. Partagez-les!

Quelles sont vos techniques pour consommer moins d'énergie? — Pixabay/ ColiN00B

Le 1er août dernier le tarif réglementé de l’électricité a augmenté de 1,23%. Si cette hausse s’accompagne d’une baisse de 0,5 % du prix du gaz, il n’est pas rare de voir sa facture énergétique augmenter au cours des mois.

Il est désormais connu qu’investir dans un habitat bien isolé permet de réaliser d’importante économie d’énergie. Parfois, limiter sa consommation passe également par de petits gestes. Quelles sont vos techniques et astuces appliquées occasionnellement ou fréquemment pour réduire votre consommation d’énergie chez vous et dans votre vie quotidienne ? Racontez-nous en détail et, si vous avez déjà pu le mesurer, dites-nous les économies que cela vous a permis de réaliser.

