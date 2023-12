« Nous allons ajouter le nom de Gérard Collomb à la station de métro gare de Vaise », a annoncé ce lundi matin Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, en préambule du conseil métropolitain. Depuis le décès de l’ancien maire de la ville le 25 novembre dernier, la collectivité et sa population « partageaient la nécessité qu’un lieu porte son nom », a fait savoir l’élu sur les réseaux sociaux.

« Les possibilités étaient nombreuses tant il a marqué des lieux de notre métropole et de la ville de Lyon », a-t-il ajouté. Le choix s’est finalement arrêté sur le 9e arrondissement après avoir échangé avec son épouse Caroline Collomb, « qui a validé » cette option. Le quartier a été « un des fils conducteurs » de la vie de Gérard Collomb : « C’est là qu’il a lancé sa carrière politique et c’est là où son action politique a probablement été la plus forte, la plus impactante et la plus constante », a ajouté Bruno Bernard. Le changement de nom sera effectué à partir du début de l’année 2024.

La semaine dernière, la commune de Rillieux-la-Pape a décidé de baptiser sa future esplanade du nom de l’ancien maire de Lyon, comme l’a rappelé BFM TV.