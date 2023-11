Il avait fait de la Capitale des Gaules son fief. Député du Rhône entre 1981 et 1988, maire d’arrondissement puis maire de la ville pendant près de vingt ans, Gérard Collomb a dédié sa vie politique à Lyon. Sous son mandat, la ville a adopté le vélo en libre-service. Le maire PS a aussi lancé les chantiers du quartier Confluence et des tours Oxygène et Incity (plus connues sous le nom du « Crayon » et de « la Gomme ») dans le quartier de la gare Part-Dieu.

