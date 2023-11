C’est un appel au boycott. Dans une vidéo relayée par le Groupe antifa Lyon sur les réseaux sociaux et repérée par BFM, plusieurs personnes habillées en noir ont tagué les murs du McDonald’s de Bellecour, sur la presqu’île de Lyon, pour « dénoncer la complicité » de la chaîne de fast-food dans « le génocide des Palestiniens et Palestiniennes ».

Sur la façade, « ici, on tue Gaza » a été inscrit à la peinture rouge et des affiches ont été collées appelant à boycotter l’enseigne. La franchise d’Israël a annoncé récemment avoir donné plusieurs milliers de repas gratuits aux militaires des forces de défense du pays.

Une enquête ouverte à Lyon

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi, selon les employés du restaurant, en inventaire ce soir-là. « McDonald’s Corporation ne finance ni ne soutient aucun gouvernement impliqué dans ce conflit et toutes les actions de nos titulaires de licence locaux ont été menées de manière indépendante et sans l’accord ou l’approbation de McDonald’s », a indiqué l’entreprise par communiqué. Elle a également adressé « toutes [ses] pensées aux communautés et aux familles touchées par cette crise ».

Selon BFM, à la suite de l’action à Lyon, une enquête a été ouverte.