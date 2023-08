« Prévoir chaises », précisait le SMS envoyé vers 18h15 par Dieudonné et son équipe aux personnes devant assister à son spectacle Sous bracelet ce samedi soir. Initialement, le show devait avoir lieu à Lyon (Rhône), mais il avait été interdit jeudi dernier par la ville et la préfecture.

Et selon Le Progrès et Le Parisien, l’humoriste a tout de même tenu à faire sa représentation, et pour ce faire, il a envoyé un SMS aux spectateurs qui avaient acheté leur billet sur Internet, indiquant l’heure et le lieu de rendez-vous, donné à Bron, avenue Jean-Monnet, à 19h30. Le message était clair : « Prévoir chaises » ainsi que de nouvelles « instructions », soit une sorte de jeu de piste pour les amateurs de l’humoriste.

Après s’être rendus à Bron, les spectateurs ont finalement pu voir Dieudonné à Décines, dans un champ de l’avenue de France. Moins d’une centaine de personnes ont assisté à la représentation, indique Le Progrès.