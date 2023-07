Vingt-deux personnes secourues par les échelles. Un incendie d’une grande violence a ravagé tôt dimanche un immeuble d’habitation à Saint-Fons, près de Lyon. Les pompiers, arrivés en nombre, ont pu éviter le pire et porter secours aux habitants prêts à se défenestrer pour échapper aux flammes.

Onze personnes dont cinq enfants ont été légèrement intoxiquées et prises en charge par les hôpitaux suite à ce sinistre qui s’est déclenché vers 6h30 dans des garages en bas de l’immeuble de cinq étages. Une centaine de soldats du feu et 37 engins ont été mobilisés dans l’opération et le feu est désormais éteint.

Enquête en cours

« A l’arrivée des secours, de nombreuses personnes se trouvaient aux fenêtres et menaçaient de se défenestrer (…) Leur vie était réellement en danger », ont ajouté les pompiers. Vingt autres personnes ont été mises en sécurité et une soixantaine en tout ont été impliquées. L’origine du sinistre est inconnue à ce stade.

« L’intervention (a été) très réactive et massive compte tenu du type d’incendie », a indiqué de son côté la préfecture, selon qui 44 appartements sont impactés dont 10 fortement endommagés. « Les opérations de relogement sont en cours ».

Selon la sous-préfète de la région Emmanuelle Baron, citée par le quotidien Le Progrès, « l’enquête est entre les mains de la justice, le parquet a été saisi ». Le bâtiment concerné avait déjà connu un incendie en 2004 mais il est trop tôt à ce stade pour établir « un lien », a-t-elle ajouté.