Black out sur le réseau de transport lyonnais. Ce dimanche, en début d’après-midi, une panne électrique a interrompu le trafic sur les lignes A et B du métro. L’incident s’est déclaré peu après 13h30. La circulation a rapidement et progressivement repris sur la ligne A malgré un trafic irrégulier.





Ligne B - 13h59 - Circule de Gare d'Oullins. à Stade de Gerland . Bus relais - Reprise estimée 15h30 - Panne électrique — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) March 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En revanche, la situation a été plus délicate pour la ligne B. Une demi-heure après l’incident, les TCL annonçaient sur les réseaux sociaux une circulation du métro uniquement des stations Gare d’Oullins à Stade de Gerland, avec la mise en place de bus relais. Le retour à la normale était estimé pour 15h30. Pour rappel, le métro lyonnais, et notamment la ligne B, est régulièrement l’objet de pannes ces derniers mois.