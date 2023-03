Vendre sa voiture en moins de trois minutes ? C’est le temps qu’il vous faudra pour lire cet article, mais c’est aussi l’audacieuse promesse de la station en libre-service « Proovstation ». Cette start-up lyonnaise, installée à Vénissieux, propose un service inédit : scanner sa voiture afin de se voir proposer un prix de rachat immédiat.

Grâce à son intelligence artificielle, la machine utilisée peut déceler toutes les imperfections, les rayures et même mesurer l’ancienneté du véhicule. Plus besoin alors de perdre du temps à le revendre, la station s’en charge pour vous et garantie de vous payer en 24 heures !

Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus sur place. Le test en vidéo.