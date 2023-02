Aux alentours de 20 heures ce dimanche, un piéton a été violemment percuté par un bus TCL. Le drame s’est produit dans le 6e arrondissement de Lyon, sur la ligne C1. Alors que le bus arrivait à proximité de l’arrêt « Interpol », un homme aurait enjambé un bosquet pour s’engager sur la chaussée avant d’être percuté par le bus, rapporte Le Progrès. Surpris, le conducteur n’a pas pu éviter l’individu et l’a traîné sur plusieurs mètres.

La victime, qui n’avait pas ses papiers, semblerait être un SDF. Selon plusieurs témoins, celui-ci titubait avant de surgir devant le bus. Victime de multiples fractures, il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Édouard Herriot.

Quant au chauffeur de bus, il a passé les tests de dépistage et les résultats se sont révélés être négatifs. Des investigations sont pour autant en cours, afin de déterminer l’identité de la victime et d’en savoir plus sur les circonstances de l’accident.