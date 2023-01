Le Village des créateurs, institution lyonnaise installée au passage Thiaffait depuis plus de vingt ans, vient d’annoncer sa fermeture à la suite d’une assemblée générale qui s’est tenue lundi.

Crée en 2001, cette pépinière d’entreprises de créateurs de mode, de décoration et du design, a dû faire face à des difficultés financières. Le refus d’ouverture de mécénat en 2021 et le désengagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’année dernière n’ont pas arrangé la situation, soulignent la métropole et la ville de Lyon dans un communiqué commun. Ces dernières assurent avoir « toujours été aux côtés » de la structure, notamment en offrant un complément « exceptionnel » de subventions pour la soutenir dans la transition écologique.

Maintien des activités des créatrices et créateurs

En ce qui concerne l’avenir des 140 adhérents et de la quinzaine de créatrices et créateurs, « tout sera fait pour qu’ils et elles puissent maintenir leurs activités dans les locaux du passage », promettent la métropole et la ville de Lyon. Leur accompagnement sera désormais assuré par l’incubateur métropolitain Lyve, ont annoncé les collectivités.









« Le passage Thiaffait continuera à vivre après la fermeture du Village des créateurs », ont également indiqué la métropole et la ville en précisant travailler « d’ores et déjà à une réorientation de sa destination » mais toujours « en lien avec la filière textile ».