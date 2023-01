Et si vous deveniez le prochain Jimi Hendrix ? Si vous doutez de vos capacités, sachez qu’il est possible de s’essayer à la guitare ou autre instrument… à la bibliothèque municipale de Lyon ! C’est une nouveauté, l’établissement propose désormais d’emprunter durant six semaines des « packs instrumentaux » pour découvrir et apprendre à jouer d’un instrument, quel qu’il soit.

De la guitare au piano numérique en passant par la batterie, vous pourrez ainsi vous exercer sur l’instrument de votre choix. Et en tester d’autres plus insolites comme la Darbouka, un instrument à percussion d’origine africaine, ou la groovebox, un instrument de production musicale électronique.

Les accessoires (housse, accordeurs, amplis, sangles, câbles, etc.) seront également fournis.

Composer son morceau

Pour compléter la formation, un local MAO (musique assistée par ordinateur) sera lui aussi inauguré. Il permettra de s’enregistrer et de composer ses créations grâce à du matériel musical spécialisé (carte son, clavier-maître, contrôleur).

L’inauguration aura lieu le 21 janvier de 15 heures à 17h30 à la bibliothèque municipale. Après, vous aurez 6 semaines pour devenir le dieu de la musique et composer le titre du siècle !