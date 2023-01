Près de 1.200 mètres carrés consacrés à la gastronomie. Ouvertes en grande pompe il y a quatre ans, les halles de l’Hôtel-Dieu de Lyon ont refermé leurs portes, le 31 décembre. Définitivement. L’annonce a été officialisée, ce mardi matin, par un communiqué.

La décision a été prise en concertation entre le bailleur - la société Scaprim - et les commerçants qui attribuent cet échec à un « contexte économique difficile », déjà fragilisé par différentes « crises consécutives ». Les périodes de confinement et les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus ainsi que, précédemment, le mouvement des Gilets jaunes n’auront pas permis aux établissements de fidéliser leur clientèle, estiment-ils.

Déjà deux départs avant l’été

« Nous ne pouvons poursuivre notre développement dans de bonnes conditions », ajoutent les commerçants. La boucherie Trolliet avait déjà plié ses étals au mois de juillet, soit deux mois avant que la maison Vianney et l’enseigne Cerise et Potiron ne ferment à leur tour. Depuis le mois de septembre, il restait Pignol, la mère Richard, la cave Guyot et la boulangerie Pozzoli. Finalement, seul le Bistrot des Halles poursuivra son activité.