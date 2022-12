Dans la vidéo qu’il a laissée pour expliquer son geste, il exhorte tout le monde à soutenir son peuple dans sa lutte contre « des policiers et un gouvernement extrêmement violents ». Un Iranien de 38 ans s’est donné la mort lundi en se jetant dans le Rhône à Lyon.

« Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort. J’ai décidé de me suicider dans le fleuve Rhône, c’est un challenge pour montrer que nous, peuple iranien, nous sommes très fatigués de cette situation », a-t-il expliqué d’une voix calme dans cette vidéo qu’il a posté sur plusieurs réseaux sociaux avant de se donner la mort. « La police attaque les gens, on a perdu beaucoup de fils et de filles, on doit faire quelque chose… »

Impossible de le ranimer

L’homme a été retrouvé noyé, lundi en fin de journée, a indiqué la police à l’AFP, confirmant une information du journal local Le Progrès. Il n’a pas pu être ranimé malgré l’intervention des pompiers, qui l’ont ramené sur la berge.

L’Iran connaît depuis deux mois une vague de contestation sans précédent depuis la Révolution islamique de 1979. Elle est née de revendications sur les droits des femmes après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir mal porté le voile islamique.