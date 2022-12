Si l’idée vous prend de faire la Fête des lumières de Lyon à trottinettes électriques, oubliez tout de suite. Non seulement, cela risque d’être dangereux compte tenu de la foule attendue mais elles seront tout simplement interdites de circulation ce soir-là. A même titre que les vélos et les voitures.

La préfecture du Rhône a délimité trois périmètres où les deux-roues et modes de déplacements doux seront bannis : la presqu’île lyonnaise et Fourvière, le parc de la Tête d’Or et le parc Blandan. La mesure s’appliquera à partir de 18 heures et jusqu’à minuit les 8, 9 et 10 décembre et à partir de 16 heures le dimanche 11 décembre.

Un certain nombre de parkings fermés

Le stationnement à l’intérieur de ces zones sera également interdit. De fait, les parkings Grôlée, Célestins, Saint-Antoine, Saint-Jean, Hôtel de Ville seront totalement fermés. Les parkings Bourse, Antonin Poncet, République et Saint-Georges seront ouverts uniquement à la sortie de véhicules et condamnés à l’entrée, indique Lyon Parc Auto.

Il est donc vivement conseiller aux visiteurs de privilégier les transports en commun ou la marche. L’occasion de pulvériser votre record de pas quotidiens…