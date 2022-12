L’événement approche à grand pas. Le coup d’envoi de la Fête des lumières de Lyon sera donné jeudi, le 8 décembre. Pour cette nouvelle édition qui durera quatre soirs, l’Etat et la Ville ne lésineront pas sur la sécurité même si la menace terroriste semble être moins présente.

Un dispositif similaire à celui de l’an dernier sera reconduit. Dans le détail, 550 policiers nationaux et gendarmes seront déployés sur le terrain ainsi que 130 militaires de l’opération Sentinelle, 200 policiers municipaux et 70 agents de sécurité de voie publique. Par ailleurs, 470 agents de sécurité privée seront également engagés.

Le Service départemental métropolitain d’incendie de secours mobilisera plus de 140 pompiers et huit casernes déportées. Ils seront appuyés dans leur mission par des secouristes de la Croix-Rouge.

Interdiction de la manifestation des Remparts

« Une quarantaine de points seront équipés de dispositifs antibélier et des agents seront chargés, aux entrées, de filtrer le public par un contrôle visuel, d’effectuer des palpations de sécurité, d’éventuels contrôles d’identité et l’inspection des sacs et des bagages », indique la préfecture du Rhône qui a, par ailleurs, décidé d’interdire la manifestation du collectif d’ultradroite Les Remparts prévue le 8 décembre à 18h45.

Ce dernier avait appelé les Lyonnais à venir « honorer la tradition et rendre hommage à la Vierge Marie » lors d’un défilé organisé en marge de la traditionnelle procession aux flambeaux du diocèse de Lyon. « Cette manifestation est susceptible de générer de sérieux troubles à l’ordre public au regard des récentes violences commises par des militants des mouvances radicales et des slogans xénophobes scandés lors du rassemblement du 21 octobre 2022 », argumente la préfecture du Rhône. Pour rappel, Grégory Doucet, le maire de Lyon avait demandé la dissolution du groupe.