« Réparer enfin une injustice criante ». Laquelle ? Celle de n’avoir aucun magasin dédié aux plaisirs coquins dans le centre commercial de la Part-Dieu, selon les fondateurs du Passage Désir qui se présente comme « le leader du développement durable du couple », réfutant ainsi le terme sex-shop.

L’enseigne ouvrira sa quatorzième boutique vendredi, au cœur du temple du shopping lyonnais. Une boutique de 110 mètres carrés dans laquelle les visiteurs pourront acheter des sex-toys, des cosmétiques intimes ou autres produits dédiés à leur plaisir ainsi que des cadeaux coquins ou romantiques.

« Consécration »

« Cette implantation est la "consécration mainstream (massivement populaire)" », se félicite dans un communiqué Patrick Puvot, le fondateur du concept. « Depuis quinze ans, on crie haut et fort que la sexualité positive, bienveillante et inclusive est indissociable de l’amour, besoin fondamental s’il en est », ajoute-t-il.

C’est par ailleurs, la première fois que le centre commercial de la Part-Dieu accueille une « boutique de cadeaux pour les grands ».