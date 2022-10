Vous voulez frissonner le soir d’Halloween ? 20 Minutes vous propose quatre activités à faire sur Lyon dès ce week-end pour avoir la peur de sa vie. Un programme qui fait froid dans le dos…

Ghosts of Lyon

Connaissez-vous vraiment votre ville ? Ou du moins ses histoires cachées ? Si ce n’est pas le cas, prenez votre téléphone portable, téléchargez l’application Questo et partez à l’aventure dans les rues lyonnaises. D’énigme en énigme, vous plongerez dans les histoires les plus étranges de la ville. S’il faut réserver votre participation en ligne moyennant un coût de 4,99 euros, Questo vous promet une enquête d’environ 1h30. Alors rendez-vous place Saint-Jean pour commencer le jeu !









Le circuit Halloween du Parc Vanciaventure

Encore une fois, le parc Vanciaventure revient avec une expérience traumatisante. On vous invite ici à traverser le Fort en extérieur et en intérieur. Attention, l’expérience promet d’être troublée par quelques monstres présents sur les lieux. Accessible dès 12 ans, l’expérience coûte 50 euros par personne et dure 25 minutes.

La Malédiction de Ramsès II

Réveiller les vieilles malédictions égyptiennes n’a jamais été une bonne idée. Et encore moins dans cette enquête que vous proposent Raconte-moi Lyon et Kemp Murder Party. Pendant trois heures, vous devrez trouver les voleurs, le commanditaire et le mobile du vol de la statuette mortuaire appartenant à Ramsès II. Le point de rendez-vous est donné place des Terreaux, devant le musée des Beaux-Arts de Lyon et coûte 35 euros (gratuit pour les moins de 15 ans).

Nocturne Halloween du musée Cinéma et Miniature

Une visite nocturne du musée Cinéma et Miniature, ça vous dit ? Le musée vous propose un programme inédit : visite des décors, concours du meilleur costume et même un apéritif pour finir la soirée. L’événement aura lieu exclusivement le 31 octobre de 19 heures à 22 heures avec un tarif spécial. Attention, le musée déconseille l’accès aux personnes sensibles, claustrophobes, épileptiques, cardiaques et aux femmes enceintes.

Alors, prêt à vivre la peur de votre vie ?