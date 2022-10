C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire du fastueux dîner de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si les précédentes révélations avançaient un repas à 100.00 euros payé par l’argent public, celui-ci aurait finalement coûté près de 50.000 euros, comme révélé par Mediapart jeudi soir.

Selon le média, la collectivité aurait en effet débloqué cet argent pour « des conseils liés à l’organisation de ces dîners au cours de l’année ». C’est la société Mediafin, basée à Paris, d’Édouard Tétreau qui aurait été choisie pour aider la région. Au total, les prestations coûteraient à la région 48.000 euros TTC étalées sur deux ans.

Une nouvelle révélation qui confirme les soupçons de l’opposition régionale. Alors que la collectivité s’était justifiée auprès de 20 Minutes de vouloir « créer de grandes synergies entre les acteurs régionaux et de porter le développement de la région », les opposants voient ces dîners comme « un tremplin à une possible candidature de Laurent Wauquiez en 2027 ».

« Créer des passerelles »

Contacté par Mediapart, Édouard Tétreau explique qu’il « conceptualise et coorganise régulièrement pour des entreprises et institutions ce type d’événements » dans le but de « créer des passerelles si nécessaires et utiles aujourd’hui, entre le monde de l’entreprise, des associations, de la culture, de l’éducation, de l’entrepreneuriat social ». Celui-ci précise aussi qu’étalé en deux années, son contrat lui rapporte « 1.666 euros par mois en moyenne ».

Quant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, aussi interrogée par Mediapart, elle explique qu’il a permis la « préconisation d’un concept comportant notamment : une ou des propositions de nom, description des modalités d’accompagnement des événements, présentation des pistes de thématiques possibles et de personnalités susceptibles d’être invitées ».