Après un premier échec retentissant et une fermeture prématurée au bout de seulement dix mois d’existence, la cité de la gastronomie de Lyon se voit offrir une seconde chance. L’établissement, désormais géré par la métropole, reprend du service et ouvre ce vendredi au public.

Il présente un projet plus modeste mais plus diversifié. Si l’espace de restauration a été enlevé pour le moment, trois nouvelles expositions viennent marquer ce nouveau départ : « Banquet » qui propose une immersion à table, « SEB Discovery » qui retrace l’histoire du groupe SEB et « Bonnes tables, belles tables » qui décrypte les codes de l’art du dressage et des métiers de service.

L’équipe semble avoir tiré les leçons du passé : le prix de l’entrée est de 7 euros pour les adultes et sera gratuit pour les moins de 18 ans. Visite des lieux en vidéo.