Ville des lumières, capitale des Gaules ou encore de la Gastronomie, Lyon déborde de surnoms rendant hommage à la richesse de son patrimoine. Mais connaissons-nous si bien cette ville ? C’est pour répondre à cette question que Julie Troff-Poulard a conçu Le jeu des Gones, dont la sortie est attendue avant les fêtes de Noël.

Tout comme le traditionnel jeu des 7 familles, l’objectif est simple : réunir au moins six quartiers emblématiques de Lyon, parmi lesquels ceux du Vieux-Lyon, de Monplaisir ou de Vaise. Une fois la mission accomplie, criez « BISTANCLAK ! », onomatopée des métiers à tisser utilisés par les Canuts. Et la partie est gagnée.

« Le patrimoine est connoté comme trop passéiste, ennuyant. L’objectif est d’amener à découvrir ce patrimoine de façon ludique et pédagogique », explique Julie, mère de famille de 34 ans, chargée d’études dans une agence d’urbanisme mais aussi enseignante vacataire à l’université Lyon-2 en Master Histoire de l’Art et Patrimoine.

La fin des clichés

L’idée lui est venue en 2020. « J’ai cherché des moyens d’avoir un cours plus sympa et interactif. J’ai trouvé des idées de jeu », explique-t-elle. Elle profite alors du confinement pour associer ses étudiants et peaufiner son projet. L’un des objectifs : mettre fin aux clichés et présenter des éléments qui ne sont pas les plus connus du grand public. Ici, on ne parle pas de la Basilique de Fourvière, mais de la Chapelle de la Vierge située juste à côté. « Cela permet de ramener un ancrage territorial sur ce qui nous entoure, poursuit-elle. Et cela intéressera certainement les touristes de passage. »

Mais le jeu s’adresse aussi aux enfants. « Le patrimoine, ça leur parle d’une certaine façon puisqu’il figure dans les programmes scolaires », enchaîne Julie qui a cherché à se différencier. « Par exemple, dans le jeu, on va parler d’inventions comme la plaque d’immatriculation. Les enfants en voient partout mais ils ne savent pas qu’elles ont été créées pour la première fois à Lyon (en 1981 au parc de la tête d'or alors ouvert aux automobilistes) ».

Afin d’accélérer la sortie de son jeu qu’elle espère commercialiser pour décembre au prix de 15 euros, Julie a lancé une campagne de crowdfunding afin de récolter 7.000 euros.