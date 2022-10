A Lyon, un permis de conduire gratuit pour les trottinettes électriques

Et si vous passiez votre permis de trottinette électrique ? À Lyon, près de la place Bellecour, une école de mobilité propose des formations gratuites pour apprendre à maîtriser en toute sécurité cette mobilité douce. Si en France, un million de trottinettes devraient être vendues en 2022 d’après la Fédération des professionnels de la micro-mobilité (FP2M), les accidents eux, grimpent en flèche. Fin août 2022, deux jeunes de 15 et 17 ans ont perdu la vie après un grave accident à Lyon.

C’est donc pour éviter ces accidents et « sensibiliser » la population que Cyprien Bardonnet a fondé CARL, l’école des mobilités : « On s’est aperçu en faisant des réparations qu’il y avait beaucoup de personnes qui n’étaient pas au courant des règles. En ce moment, nous avons une trottinette qui monte à 110 km/h. La personne qui l’a achetée d’occasion ne sait pas qu’elle peut recevoir une amende très importante. »

Limitée à 25 km/h sur la voirie, la vitesse est souvent dépassée par des usagers imprudents face aux dangers. « Beaucoup de personnes n’ont pas le Code de la route. Donc comment peut-on demander aux personnes de reconnaître les panneaux et de savoir qu’un panneau rond c’est une obligation ? », interroge Cyprien.

Permis 100 % gratuit

Cours théoriques, cours de pratique et examen, si cette formation ressemble fortement à celle du permis de conduire, Cyprien la veut plus ludique et économique : « On veut se passer de la voiture, si aujourd’hui on fait passer un permis sur ces engins-là, je pense que c’est un frein à l’usage. »

Totalement gratuite, l’école des mobilités s’appuie sur l’expérience des usagers et sur de vrais cas pour sensibiliser à l’utilisation des trottinettes électriques. Des cours d’équilibre sont aussi dispensés pour les élèves les plus novices. Pour le fondateur de CARL, l’objectif est clair : « On veut voir circuler sur les réseaux d’opérateurs en libre-service autant de gens qui ont des casques que sur des réseaux comme Vélo’V. »

Sensibiliser les plus jeunes

Alors que le monde entier cherche à réduire sa consommation de CO2, les nouvelles générations, elles, empruntent de plus en plus ces nouveaux moyens de mobilité. Pour Cyprien, il faut éduquer et accepter cette nouvelle culture : « Avec la nouvelle génération qui arrive il va falloir dès l’école donner des clés à ces jeunes qui ne choisiront pas tous la voiture. Certains vont probablement rester en zone urbaine et ne pas sentir le besoin de passer le permis. Donc c’est auprès de ces gens-là qu’il faut agir aujourd’hui et demain pour éviter qu’il y ait un impact sur les années qui viennent. »

Désormais, depuis 2019, les trottinettes électriques sont entrées en vigueur dans le Code de la route. L’Éducation nationale, elle, est poussée à prévenir et à exercer leurs élèves sur ces nouveaux modes de mobilité.