Si vous voulez redécouvrir le kebap voici l’endroit idéal : le restaurant Chëf Berliner. Situé dans le premier arrondissement de Lyon, au 10, rue Terme, ce restaurant spécialiste de ce plat turc a su tirer son épingle du jeu.

Ici, on mange un « kebap 2.0 » comme le défini Redouane Allahoum, cofondateur de Chëf Berliner. Reprenant l’artisanat du kebap, l’objectif est de mêler la tradition à la nouveauté : « On fait honneur à ce savoir-faire en mettant un P à la fin. Kebap c’est le mot originel. Kebab c’est le nouveau mot qui s’est transformé avec le temps. On revient à un savoir-faire ancestral avec l’envie de proposer quelque chose de différent. »

Avec ses légumes et son pain très gourmand, le pari est réussi. Une version végane et végétarienne est aussi disponible avec du seitan. Cette farine de gluten, cuite et découpée en lamelle, peut remplacer sans soucis la viande.

Pour vous, nous sommes allés goûter ce « kebap 2.0 ». L’occasion de découvrir une nouvelle adresse en vidéo.