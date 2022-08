Une personne a été tuée et une autre blessée à la tête à Vénissieux, près de Lyon, après un refus d’obtempérer alors que la police tentait d’effectuer le contrôle du véhicule. Les forces de l’ordre avait reçu un signalement de vol dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Le conducteur a refusé de s’arrêter et a foncé vers les agents selon la police, et en a percuté un.

A la suite de ce mouvement, les policiers ont tiré en direction du véhicule. Le passager est mort et le conducteur a été touché à la tête.