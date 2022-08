Le parquet de Lyon a annoncé ce dimanche avoir placé en examen et écroué un homme dans l’enquête concernant l’agression de trois policiers en civil le 20 juillet dernier dans le quartier de la Guillotière à Lyon.

«Trois suspects sont actuellement mis en examen et détenus dans le cadre de cette affaire», a-t-il déclaré, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès. Aucune autre information n’a été communiquée. Selon le journal, l’individu aurait été interpellé jeudi dans ce même quartier, situé à cheval entre les 7e et 3e arrondissements de la ville.

Le troisième suspect interpellé

Le 26 juillet, le premier des trois suspects, un homme de 26 ans, en situation irrégulière et sans casier judiciaire, avait été mis en examen pour violences volontaires aggravées sur fonctionnaire de police et placé en détention provisoire. Il «n’a pas contesté les faits» et a «présenté ses excuses», avait alors dit à l’AFP Me Laurent Bohé, avocat des victimes.

Lundi, le deuxième d’entre-eux, du même âge que le premier suspect, avait été également poursuivi pour un motif similaire puis écroué. Le 20 juillet au soir, deux des trois policiers agressés avaient été blessés en tentant avec leur collègue d’interpeller une personne suspectée de vol, au milieu d’une foule qui les avait violemment pris à partie.

Un sujet polémique

Diffusée peu après sur les réseaux sociaux, une vidéo montrait les trois policiers en civil, deux hommes et une femme, essuyer coups et jets de projectiles devant l’entrée d’une supérette. Un premier suspect avait d’abord été arrêté puis mis hors de cause.

La sécurité à la Guillotière est sujet de polémiques, notamment concernant le renforcement de la police municipale et l’installation de caméras de vidéoprotection, entre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le maire écologiste lyonnais Grégory Doucet.

Les deux hommes doivent se voir à Lyon le 5 septembre prochain pour discuter de la situation.